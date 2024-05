Molti Pokémon farebbero parte della comunità LGBTQ+, per Google AI Overview

Google AI Overview, il nuovo servizio della compagnia di Mountain View basato sull'intelligenza artificiale, sta dando dei risultati particolarissimi a chi lo usa per fare ricerche. Ad esempio sapevate che molti Pokémon fanno parte della comunità LGBTQ+?

Google AI Overview sostanzialmente sfrutta le IA per rispondere alle ricerche degli utenti, rubando contenuti da diverse fonti che provano a rispondere alle stesse domande. Purtroppo non sa ancora fare distinzioni accurate, quindi accomuna post su Reddit, articoli satirici e meme, considerandoli come delle notizie. I risultati sono spesso esilaranti, almeno per quelli che sanno distinguere la verità dalla finzione. Per gli altri possono rappresentare un grosso problema, perché si tratta di informazioni essenzialmente false.

Tra i risultati segnalati ci sono ad esempio l'uso di colla atossica per non far scappare il formaggio dalla pizza, pratica consigliata dallo scienziato Fucksmith su Reddit, evidentemente autore di numerosi studi scientifici sull'argomento.