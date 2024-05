Elden Ring, batte tutti i boss al NG +7 a livello 1: “ora sono pronta per Shadow of the Erdtree”

Manca meno di un mese al lancio di Elden Ring: Shadow of the Erdtree e ci sono tanti giocatori che nell'attesa sono tornati sul gioco base, chi per riprendere dimestichezza con il titolo di FromSoftware, chi per iniziare una nuova partita in vista dell'espansione o ancora chi ha iniziato solo ora il suo viaggio nell'Interregno. E poi c'è MissMikkaa, che per ingannare il tempo ha sconfitto tutti e 165 i boss del gioco al livello 1, autoimponendosi varie limitazioni e alla difficoltà più alta possibile, ovvero quella del New Game +7.

Per essere più specifici, questa giocatrice ha impiegato la bellezza di 269 ore per completare tutte e otto le partite (dalla nuova partita al New Game +7), senza usare invocazioni, rune maggiori, vasi da lancio, stregonerie e incantesimi. L'impresa ovviamente è stata mostrata in diretta su Twitch, sul canale di MissMikkaa.

Nei due post qui sotto, possiamo vedere la giocatrice sconfiggere l'ultimo boss dell'ultima partita e anche la potentissima Malenia, che ha richiesto la bellezza di 63 tentativi. Tuttavia, non è stato il boss più difficile. MissMikkaa infatti afferma di aver incontrato le maggiori difficoltà con la coppia di Gargoyle Audaci, che hanno richiesto ben 405 tentativi. In totale è stata sconfitta 2.145 volte nel NG+7.