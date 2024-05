Lawbreakers sarebbe stato un successo senza Overwatch, per Cliff Bleszinski

Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando del papà delle serie Unreal e Gears of War , quindi non proprio di un passante qualsiasi. Ma andiamo con ordine.

Cliff "CliffyB" Bleszinski non ha mai davvero accettato il fallimento di LawBreakers , che in qualche modo è rimasto nel suo cuore. Secondo lui, se Overwatch non fosse esistito, avrebbe avuto almeno una possibilità di successo, facendo sopravvivere Boss Key, il suo studio di sviluppo.

Tante sfortune

LawBreakers non era per niente male, ma uscì in un periodo sfortunato

Bleszinski ha toccato l'argomento in un'intervista concessa alla rivista Edge, in cui ha comunque ammesso che i fattori del fallimento furono diversi: "Ogni volta che un aereo si schianta, di solito la colpa è di guasti a catena".

Dal mercato troppo "affollato" a una campagna marketing pessima, per Bleszinski sono stati quindi molteplici i motivi del tonfo di Lawbreakers. Il più importante di tutti però, fu il lancio di Overwatch nel 2016. Stando allo sviluppatore, quando il suo team di sviluppo vide il trailer del gioco di Blizzard, pensò: "Oh Dio, siamo fottuti". La scelta di includere degli eroi in Lawbreakers era stata ispirata dall'allora arrembante genere dei MOBA, ma lo stile fin troppo simile di Overwatch fu subito un problema per gli sviluppatori.

Per ovviare, Boss Key ha provato a inserire nel suo gioco molte caratteristiche uniche, lì dove Blizzard andò più dritta. Ma non c'è stato niente da fare e molti hanno iniziato ad accusare Lawbreakers di aver copiato Overwatch, nonostante non fosse possibile, vista la concomitanza dello sviluppo e visto che solo uno sprovveduto si sarebbe messo a competere in modo così diretto con la casa di Diablo.

Bleszinski ha quindi ammesso che, se avesse saputo come sarebbero andate le cose, avrebbe gestito lo sviluppo in modo diverso, ad esempio non assumendo così tante persone: "Non avrei puntato a uno sparatutto tripla A". Avrebbe invece scelto un gioco più piccolo da far uscire prima, invece di impelagarsi in uno così grosso.

Recentemente si era paventato un possibile ritorno di LawBreakers, ma pare che il progetto sia andato in fumo, tanto che Bleszinski non ne ha più parlato.