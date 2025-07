CliffyB è ancora dispiaciuto per quelli che hanno ballato sul cadavere di LawBreakers

Il game designer Cliff "CliffyB" Bleszinski , che ha lavorato in Epic Games ai tempi di Unreal ed è stato lead designer della prima trilogia di Gears of War, ha recentemente festeggiato un anniversario non troppo felice, quello del fallimento di Boss Key, la sua ultima casa di sviluppo, mostrandosi ancora amareggiato per quelli che all'epoca ballarono sul cadavere suo e del suo sparatutto online LawBreakers .

Fuori tempo massimo

"11 anni fa ho fondato Boss Key. Sospiro. All'inizio è stato fantastico e poi, be', mi ha distrutto per un bel po' di tempo", ha scritto in un post su X il 21 luglio. "Sono ancora amareggiato per il fatto che internet abbia trovato esilarante il fallimento del mio studio".

LawBreakers era un titolo ben fatto, ma probabilmente arrivato fuori tempo massimo per gli arena shooter basati sulle skill. Lanciato nel 2017, è stato chiuso dall'editore Nexon nel 2018. Bleszinski provò a sanare la situazione lanciando in fretta e furia un battle royale incompleto, ma non fu graziato dal mercato.

Effettivamente, dopo il fallimento di Boss Key, molti festeggiarono sui social, nonostante la chiusura di uno studio significhi sempre licenziamenti e altre possibili situazioni drammatiche. Del resto CliffyB era visto come una figura sopra le righe, non più attuale in un'industria che aveva già abbracciato il conformismo come stile di vita.

Comunque sia, i fatti di allora hanno amareggiato moltissimo Bleszinski, che non vuole più tornare allo sviluppo attivo e che, rispondendo a un utente su X, ha spiegato che "A questo punto sono felice di fare da consulente."