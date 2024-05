Dragon Ball: il cosplay di Lunch bionda da mee_10_10 fa venire un po' nostalgia

Non è un segreto che i cosplay più gettonati di Dragon Ball hanno come protagonista le varie versioni di Bulma viste nella serie e C-18. Per questo motivo fa piacere vedere ogni tanto anche qualche rappresentazione di Lunch (o Laura nell'adattamento italiano), come quella del cosplay firmato da mee_10_10.

Lunch è un personaggio presentato nei primi archi narrativi di Dragon Ball, quelli dove Goku era ancora un bambino e la storia era ancora molto leggera non completamente focalizzata sui combattimenti all'ultimo sangue, Super Saiyan e via discorrendo. Purtroppo è completamente scomparsa dalla scena all'inizio di Dragon Ball Z in poi, per fare giusto una brevissima comparsata sulle battute finali del manga.