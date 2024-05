Stellar Blade: il cosplay di Eve di wanderlustluca sfoggia la tuta trasparente

Stellar Blade si è rivelata una delle sorprese più piacevoli di questa prima metà dell'anno, con l'esclusiva PS5 di Shift Up che, seppur non ha reinventato la ruota, ha messo sul piatto un action di ottima fattura con un gameplay e una struttura solida. Chiaramente il gioco non è passato inosservato nel panorama dei cosplayer, come ci ricorda wanderlustuluca con il suo cosplay di Eve.

Come probabilmente già saprete, Eve è la protagonista di Stellar Blade, inviata sulla Terra per scacciare i Naytiba, degli esseri misteriosi che hanno decimato l'umanità, costringendola a fuggire dallo spazio. Durante l'avventura collaborerà con il predone Adam e l'ingegnieria Lily per aiutare la popolazione di Xion, l'ultima città sulla Terra, e per scoprire i misteri dietro a questi misteriosi esseri.