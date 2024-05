Stellar Blade: il cosplay di Eve di hangah_ pare proprio una immagine del gioco

Stellar Blade è stato uno dei grandi giochi della primavera e, nel mentre i giocatori aspettano nuovi contenuti come una modalità Boss Rush, il mondo del cosplay si inserisce in questo nuovo trend con tante creazioni. Ad esempio, la cosplayer hangah_ ha realizzato un cosplay di Eve, la protagonista di Stellar Blade.

hangah_ è coreana e "gioca in casa" per quanto riguarda la creazione di Eve. Il personaggio e la cosplayer si assomigliano abbastanza da far sì che col giusto costume e con un po' di trucco hangah_ possa passare per la modella che ha aiutato a creare il personaggio.

Questo scatto fotografico, che vediamo con due livelli di zoom, aiuta inoltre a immedesimarsi nel videogioco grazie al fondale, che ricrea una fabbrica abbandonata, che potrebbe tranquillamente essere una delle aree di Stellar Blade. Inoltre, possiamo vedere che è stato anche aggiunto un piccolo robot volante, come quello che segue Eve durante il gioco. Il risultato finale è un cosplay perfettamente realizzato che ricrea in modo ottimo la guerriera creata da Shift Up.

Se siete fan di Stellar Blade, allora potreste essere interessati anche al cosplay di Eve di lejosette è una replica perfetta. Vediamo poi il cosplay di Eve di larissarochefort è pronto per il lancio del gioco. Chiudiamo con il cosplay di Eve di Lee Dahye è stato commissionato da PlayStation.