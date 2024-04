Stellar Blade: il cosplay di Eve di larissarochefort è pronto per il lancio del gioco

Stellar Blade deve ancora essere pubblicato (anche se manca pochissimo) e gli appassionati di videogiochi stanno già immaginando come sarà combattere contro i potenti boss e ammirare i molti costumi della protagonista, Eve. Parlando di costumi e di Eve, anche il mondo del cosplay avrà molto col quale sbizzarrirsi e già ora qualcuno ha iniziato a mettersi alla prova. Ad esempio, larissarochefort ci propone il proprio cosplay di Eve col costume standard.

larissarochefort ha realizzato il cosplay di Eve in occasione dell'evento di lancio di Stellar Blade che avrà luogo a Jakarta. In questo scatto non possiamo vedere l'intera figura della cosplay, ma possiamo notare i molti dettagli del costume da lei indossato e notare la cura con la quale ha realizzato la coda di cavallo. Si tratta chiaramente di un cosplay di alta qualità.

Cosa ne pensate del cosplay di Eve da Stellar Blade di larissarochefort?