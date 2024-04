Where Winds Meet: un video da tre ore permette di vedere la closed beta

Poiché si tratta di un gameplay proveniente da una versione beta chiusa, quanto mostrato nel video non rappresenta la qualità del prodotto finale, quindi non è possibile semplicemente guardando il video commentarne la qualità, sopratutto dal punto di vista grafico in quanto potrebbero esserci delle modifiche prima dell'arrivo della versione completa. Tuttavia, il video può darvi un'idea abbastanza generica di cosa possiamo aspettarci dal gioco.

Cos'è Where Winds Meet

Non mancheranno dei minigiochi in Where Winds Meet

Where Winds Meet è un gioco open-world in terza persona che propone un mix di azione, avventura e arti marziali. In Where Winds Meet vestirete i panni di un "eroe plasmato dal caos" e intraprenderete un viaggio cavalleresco pieno di pericoli e battaglie. Potrete anche ampliare le vostre abilità per aumentare le vostre possibilità di sopravvivenza.

Il combattimento in Where Winds Meet sarà una parte fondamentale, con abilità Wuxia, attacchi e contrattacchi che giocheranno un ruolo importante. Potrete persino usare l'abilità 'Tai chi'. Secondo gli sviluppatori, avrete la libertà di definire il vostro stile di combattimento.

Vi lasciamo al nostro provato dello scorso anno.