Where Winds Meet annuncia le date del beta test a numero chiuso su PC e PS5

Trattandosi di una beta chiusa, l'accesso ai partecipanti sarà limitato, con le candidature disponibili a questo indirizzo . Il problema è che però, al momento, la questione non sembra riguardare l'Europa , visto che nelle FAQ si parla di USA, Canada, Giappone e Corea del Sud, ma rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni su possibili tensioni.

Everstone Studio ha annunciato una sessione di beta test a numero chiuso per Where Winds Meet , affascinante gioco di ruolo d'azione open world in arrivo per PC e PS5, piattaforme sulle quali si svolgerà la prova nelle date che vanno dal 16 al 19 maggio .

Nuove informazioni in arrivo?

La beta chiusa si svolgerà sia su PC che su PS5 e si svolgerà su una versione del gioco che ovviamente è preliminare, dunque gli sviluppatori si raccomandano di considerare che la qualità del gioco in versione definitiva sarà ovviamente diversa da quella in prova.

Pur non potendo al momento partecipare alla prova, è possibile che ulteriori informazioni sul gioco possano emergere in seguito al beta test, sebbene probabilmente i materiali non possano essere diffusi in pubblico, almeno in un primo momento.

Per conoscere meglio questo interessante titolo vi rimandiamo al nostro provato di Where Winds Meet, che peraltro era stato già protagonista di una closed beta nell'aprile dell'anno scorso dal quale era emerso un video da tre ore che poteva dare già un'idea precisa.