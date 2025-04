Nel frattempo, Jace indaga tra le pieghe del Reame di Meditazione, dove qualcosa di oscuro potrebbe minacciare non solo Tarkir, ma l'intero multiverso. È una storia di potere, sopravvivenza e riscatto , che prende vita attraverso illustrazioni mozzafiato e una cura maniacale per l'estetica delle carte.

Questa è infatti l'era dei draghi : spiriti elementali generati da tempeste arcane, che imperversano senza sosta e sconvolgono gli equilibri di un mondo che finisce per essere travolto dalla furia celeste, in cui le vecchie regole vengono spazzate via e le fazioni lottano disperatamente per sopravvivere. Sul fronte narrativo, Tarkir: La Dracotempesta si preannuncia entusiasmante : Elspeth e Narset tentano di fermare la propagazione delle dracotempeste oltre i confini del piano, mentre Sarkhan Vol, sempre più consumato dalla sua ossessione per i draghi, si pone come ostacolo sulla loro strada.

Magic: The Gathering lancia oggi il set Tarkir: La Dracotempesta , che segna il ritorno di una delle ambientazioni più amate e iconiche della lunga saga del multiverso: il suggestivo scenario di Tarkir, con le sue steppe e le sue montagne, ma non più ai tempi del dominio degli uomini.

A poche settimane dalla presentazione dei deck di Final Fantasy per Magic: The Gathering, il gioco di carte prodotto da Wizards of the Coast si aggiorna anche con il ritorno di cinque clan storici: Abzan, Jeskai, Sultai, Mardu e Temur, ognuno caratterizzato da una nuova parola chiave.

Per i collezionisti, La Dracotempesta si pone come un'autentica gioia per gli occhi: tornano le fetchland nemiche, in versione Special Guest, impreziosite da una nuova finitura a scaglia di drago, esclusiva dei Collector Booster.

Le Terre Base a illustrazione completa, in due varianti, mostrano i draghi nelle loro dimensioni colossali, minacciosi e incombenti come mai prima, mentre le carte Draconiche sfoggiano bordi tematici che enfatizzano la natura selvaggia delle creature alate, e infine le carte Clan senza bordo celebrano l'identità di ciascuna fazione con un'estetica coerente e riconoscibile.