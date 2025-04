Non ho visto Un Film Minecraft e giudico chiunque l'abbia fatto

Avete visto Un Film Minecraft? Sì? Bene, perché io no ed è per questo che sono la persona perfetta per parlarvene. Potrebbe sembrare un approccio un po' strano, lo ammetto, perché come puoi parlare di qualcosa senza nemmeno averlo guardato?

Beh, perché l'ho "visto". Non nel senso che sia andata al cinema o che abbia usato qualche sito illegale. Ho persino ignorato il grosso dei trailer.

Inoltre, non intendo dire qualcosa del tipo "ho giocato a Minecraft, quindi so già come sarà il film e non ho bisogno di sapere null'altro". Sì, ho giocato a Minecraft qualcosa come 10/15 anni fa ma come sapete non è un titolo fondato sulla narrazione, quindi non puoi intuire cosa accade nel film tramite la versione videoludica.

Non voglio nemmeno dire che so come sia Un Film Minecraft grazie alla recensione di Multiplayer.it (l'avete letta, vero? Rifatelo, per sicurezza). No, ho "visto" Un Film Minecraft perché internet mi ha reso impossibile il contrario.