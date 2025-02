Magic: The Gathering presenta i Deck di Final Fantasy, con Cloud, Tidus e altri

Ogni mazzo è a tema con un gioco della serie e include 100 carte , tra ristampe di carte già esistenti con una nuova grafica e altre inedite e progettate appositamente per Final Fantasy e il formato Commander. Saranno disponibili sia nel fromato standard a 69,99 dollari che in una versione Collector's Edition da 149,99 dollari.

Nel tempo Magic: The Gathering ha proposto una serie di crossover con vari videogiochi celebri, come ad esempio Fallout, Tomb Raider e Assassin's Creed. Ora è arrivato anche il turno di Final Fantasy , la longeva serie JRPG di Square Enix, con quattro Commander Deck a tema in arrivo il 13 giugno .

I primi quattro deck di Final Fantasy

Nello specifico, abbiamo il "Revival Trance" basato su Final Fantasy 6 e con protagonista Terra, il "Limit Break" da Final Fantasy 7 con Cloud, il "Counter Blitz" ispirato a Final Fantsy 10 con Tidus e infine "Scions & Spellcraft" da Final Fantasy 14 con Y'shtola come carta di copertina. Negli scatti qui sotto potrete vedere in anteprima i box e le carte principali di ogni Commander Deck (grazie IGN.com).

Se tra i set presentati non c'è il capitolo della serie del vostro cuore, niente paura! Il senior game designer Daniel Holt ha infatti dichiarato che la collaborazione tra Wizard of the Coast non si fermerà ai set presentati oggi e che "tutti e sedici i giochi principali avranno il loro momento di gloria". Holt ha aggiunto anche che, oltre ai protagonisti di ogni gioco, le altre 99 carte di ogni deck includeranno i comprimari, gli antagonisti e le creature più famose della serie Final Fantasy.