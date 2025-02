Tomb Raider IV-VI Remastered e i giochi originali a confronto in un video

Le altre novità della raccolta

Le novità non si fermano solo al comparto grafico, dato che le nuove versioni includono anche uno schema di comandi moderno, l'aggiunta di una modalità fotografica, supporto ai Trofei e obiettivi, e alcuni contenuti in precedenza esclusivi della versione PC o quelli tagliati durante lo sviluppo di The Angel of Darkness. Insomma, un pacchetto davvero ricco e che dovrebbe fare gola a tutti i fan della serie.

Tomb Raider IV-VI Remastered è disponibile su PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S dallo scorso 14 febbraio. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione della nuova raccolta realizzata da Aspyr.