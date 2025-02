Assassin's Creed Shadows non subirà altri ritardi e Ubisoft è fiduciosa delle vendite, stando a un report

Chiaramente nel mondo dello sviluppo dei videogiochi l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, ma stando alle fonti di Henderson ormai i lavori sono stati ultimati e internamente è stata già fissata una data per la scadenza dell'embargo delle recensioni . "Parlando con diversi sviluppatori che stanno lavorando al gioco, questi hanno affermato di sentirsi sicuri che il gioco sarà pronto per la data di uscita di marzo, e una fonte ha dichiarato che il gioco è ora "praticamente finito"", afferma Henderson.

I preordini sono in linea con le aspettative di Ubisoft

Come svelato in precedenza da Ubisoft, i preordini di Assassin's Creed Shadows stanno andando bene e sono in linea con quelli di Odyssey. Le fonti di Henderson hanno approfondito questo dettaglio e riferiscono che attualmente sono state preordinate circa 300.000 copie del nuovo capitolo della serie. A confronto Odyssey al lancio era a quota 400.00 - 450.000 copie preordinate. Il gap non è indifferente, ma è in linea con le previsioni di Ubisoft, dato che manca ancora un mese al debutto nei negozi e la macchina del marketing entrerà a pieno regime nelle prossime settimane.

Naoe in Assassin's Creed Shadows

"Si stima che il gioco potrebbe vendere circa 3,5 milioni di unità nel primo mese", afferma Henderson. "Valhalla, che è sato il gioco di maggior successo della serie Assassin's Creed, ha avuto circa otto milioni di giocatori nel suo primo mese, con oltre il 65% derivato dai possessori di console della precedente generazione".

Vi ricordiamo che Assassin's Creed Shadows sarà disponibile dal 20 marzo per PC, PS5 e Xbox Series X|S.