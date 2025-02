Sony riuscì a strappare Final Fantasy 7 a Nintendo anche con metodi non convenzionali, svela Shuhei Yoshida

Sembra che Sony sia ricorsa anche a metodi non convenzionali per riuscire a strappare Final Fantasy 7 a Nintendo e portarlo su PlayStation, in base a quanto svelato di recente da Shuhei Yoshida in un'intervista, oltre ovviamente anche a motivi tecnici decisamente validi.

Uscito ormai da Sony dopo molti anni di carriera all'interno della compagnia nipponica, Shuhei Yoshida sta svelando diversi retroscena sulla sua permanenza presso il gruppo, che l'ha visto praticamente assistere alla nascita di PlayStation e arrivare fino a PS5 in ruoli chiave per la divisione videoludica.

Era presente già all'epoca della nascita della prima PlayStation e conosce dunque molti aneddoti particolari, come questo relativo agli accordi con Square Enix per portare Final Fantasy 7 in esclusiva sulla console, per i quali sono dovuti ricorrere anche a un executive particolarmente eloquente.