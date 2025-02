Un teaser di Tomb Raider IV-VI Remastered ci ricorda che manca poco all'uscita

Manca poco all'uscita di Tomb Raider IV-VI Remastered su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, per la precisione soltanto sette giorni: ce lo ricorda il breve teaser pubblicato per l'occasione da Aspyr.

Forte del successo riscosso dalla prima raccolta rimasterizzata, Tomb Raider IV-VI Remastered proseguirà l'opera includendo altre tre avventure di Lara Croft in una versione migliorata, non solo dal punto di vista tecnico ma anche del gameplay e dei contenuti disponibili.

Si parte con Tomb Raider: The Last Revelation del 1999, un episodio ambientato in Egitto in cui Lara Croft è alla ricerca di un antico manufatto conosciuto c ome l'Amuleto di Horus, che sembra possedere poteri straordinari e non deve assolutamente cadere nelle mani sbagliate.

Il pacchetto prosegue quindi con Tomb Raider: Chronicles del 2000, che può contare su di una trama decisamente diversa dal solito visto che si basa sui ricordi che alcuni amici di Lara condividono alla luce della scomparsa della celebre esploratrice. È morta davvero?

Tomb Raider: The Angel of Darkness del 2003, infine, vede la protagonista fuggire in seguito a un'accusa di omicidio e affrontare le forze al servizio di un ordine segreto, determinata a trovare il vero colpevole e a ripulire il proprio nome.