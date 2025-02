Borderlands 4 uscirà prima o dopo GTA 6 e Mafia: The Old Country? Presto scopriremo la data di uscita

In un'intervista di Variety è stato fatto notare a Zelnick come Borderlands 4 uscirà nell'anno fiscale in corso assieme ad altre due grandi produzioni della compagnia, ovvero Mafia the Old Country e GTA 6. Alla domanda su come si posizionerà il lancio dello sparatutto di Gearbox, il boss di Take-Two ha risposto che " avrete una data di uscita presto , e a quel punto tutto diventerà chiaro".

Borderlands 4 rientra senza dubbio tra i videogiochi più attesi su PC e console di quest'anno e a quanto pare non dovremo attendere a lungo per scoprire quando potremo iniziare a giocarci, almeno stando alle parole di Strauss Zelnick, il CEO di Take-Two, la compagnia a cui fa capo 2K Games e di conseguenza anche Gearbox Software.

Borderlands 4 arriverà nei negozi prima del previsto?

Il quesito posto da Variety è sensato, perlomeno da un punto di vista commerciale. Con GTA 6Grand Theft Auto VI (GTA 6) previsto per l'autunno e Mafia: The Old Country in programma per quest'estate è probabile che Take-Two voglia pubblicare Borderlands 4 in un periodo differente da queste due produzioni per limitare quanto più possibile il rischio che si facciano concorrenza tra di loro.

I protagonisti di Borderlands 4

Da questo punto di vista un lancio a ridosso del periodo natalizio sembra plausibile, ma non possiamo escludere a priori un possibile debutto già durante la la primavera. Staremo a vedere, a ogni modo dalle parole di Zelnick è chiaro che non dovremo attendere a lungo per scoprirlo. Nel frattempo il team di Gearbox Software recentemente ha condiviso nuovi dettagli su gioco, svelando che avrà "miliardi di armi e accessori" e che avrà un mondo vasto e liberamente esplorabile, per quanto non sarà propriamente un open world.