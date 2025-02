Annunciata la data di uscita di Commandos: Origins su PlayStation, Xbox, PC e Game Pass

Sono state annunciate anche le versioni PS4 e Xbox One , tuttavia verranno pubblicate in un secondo momento, con il lancio previsto entro la fine del 2025. Le novità non finiscono qui, perché sono state svelate delle edizioni fisiche per PS5 e Xbox Series X|S che approderanno sugli scaffali dei negozi il 22 maggio.

I dettagli sulle edizioni disponibili al lancio

Il prezzo delle versioni digitali per PC è di 49,99 euro per la standard e di 59,99 euro per la Deluxe, mentre su PlayStation e Xbox si sale rispettivamente a 59,99 euro e 69,99 euro. La Deluxe Edition include sei skin Commando da Commandos 2 riadattate, un modello per stampati 3D di Green Beret, un calendario digitale e la colonna sonora, composta da 15 tracce registrate con un'orchestra. Le edizioni fisiche per PS5 e Xbox Series X|S saranno vendute a 59,99 euro e includeranno tutti i contenuti della Deluxe Edition.

In Commando: Origins comanderemo una squadra di sei soldati impegnati in incarichi di vario tipo sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale, tra attacchi spericolati, infiltrazioni e missioni di salvataggio. Il tutto si svolge con visuale dall'alto, con i giocatori che avranno piena libertà su come gestire i soldati a disposizione e come sfruttare a proprio vantaggio le conformazioni della mappa per avere successo. Se volete saperne di più, sulle pagine di Multiplayer.it abbiamo pubblicato le nostre impressioni dopo aver provato Commando: Origins.