La serie Commandos di Pyro Studios nacque cercando di unire due generi all'epoca decisamente in voga nel mondo dei videogiochi. Fondamentalmente mescolava la strategia in tempo reale con lo stealth, proponendo un approccio tattico alle missioni, per far sentire il giocatore come un soldato d'élite infiltrato dietro le linee nemiche ("Dietro le linee nemiche" era non a caso il sottotitolo del primo capitolo). Era il 1998 e il risultato, per quanto un po' rigido (ma questo è un giudizio che si può dare solo con il senno di poi), fu davvero esaltante, tanto da fondare un intero sottogenere.

Il tempo ci racconta però che lo studio di sviluppo è fallito e che gli RTS tattici hanno vissuto una forte decadenza, in termini di vendite e di uscite, per poi avere un breve ritorno di fiamma grazie al nuovo approccio introdotto da Mimimi Games, altro studio che non è sopravvissuto ai Commandos-like. I vari Shadow Tactics, Desperados III e Shadow Gambit vengono considerati il picco qualitativo della strategia stealth, per la filosofia sandbox che seguono nel lasciare al giocatore più modi per finire le missioni, dandogli la libertà in ogni livello di sfruttare le abilità dei vari personaggi disponibili per completare gli obiettivi.

Commandos: Origins di Claymore Game Studios, invece, è un reboot che di suo non reinventa praticamente nulla, costretto com'è stato a distaccarsi dalla visione di Pyro Studios, ma senza i mezzi per ragionare sull'evoluzione del genere, magari provando a fargli fare un passo in avanti. È un gioco dignitoso, il che può essere sia un pregio, sia difetto, visto il nome che porta.