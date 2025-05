Il VRR di Nintendo Switch 2 funziona solo in modalità portatile, arriva la conferma ufficiale

Tramite un comunicato inviato alla redazione di NintendoLife, Nintendo ha confermato che Nintendo Switch 2 supporta il VRR esclusivamente con lo schermo della console, quindi quando si gioca in modalità portatile. Al contrario, questa tecnologia non è supportata quando si collega il dispositivo a un TV o un monitor tramite il dock.

Il VRR (acronimo di Variable Refresh Rate, o frequenza di aggiornamento variabile in italiano) è una tecnologia che permette di sincronizzare dinamicamente la velocità di aggiornamento (refresh rate) dello schermo con la velocità di frame generati da una console o un PC. Uno dei vantaggi è quello di garantire, nei limiti del possibile, la fluidità dell'immagine in quei titoli dove il framerate non rimane costante o limitare fenomeni come lo stuttering.