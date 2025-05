Nintendo al momento non prevede di usare schede con chiave di gioco per i suoi titoli su Switch 2

Nonostante si stiano rivelando una soluzione molto gettonata dagli editori di terze parti, sembra che Nintendo non abbia intenzione di usare schede con chiave di gioco per i suoi titoli first party interni, almeno per il momento.

Il sito NintendoLife ha contattato direttamente la divisione britannica di Nintendo per ottenere informazioni sull'eventuale utilizzo di tale sistema di distribuzione per i giochi interni della compagnia, ricevendo una risposta chiara anche se ovviamente limitata ai progetti attualmente in sviluppo.

"Non abbiamo in programma al momento di utilizzare le schede con chiave di gioco per i titoli sviluppati da Nintendo", ha affermato un portavoce della compagnia, confermando in effetti quello che emergeva già dalle informazioni sui primi giochi first party annunciati per Nintendo Switch 2.