Il cosplay di Mikasa Ackerman da Miruqi è identico al personaggio de l'Attacco dei Giganti

In ogni caso, c'è veramente poco da recriminare, considerando la qualità generale di questa interpretazione, visibile in varie foto riportate nel post qui sotto.

Ottima è infatti la riproduzione dell'abito, con la tipica tenuta da combattimento simile a quella del personaggio originale nel manga e nell'anime, anche se in questo caso il cosplay non comprende la ricostruzione del complesso equipaggiamento tipico dell'Armata Ricognitiva e in generale dei combattenti impegnati contro i Giganti nella serie.

L'Attacco dei Giganti è ormai giunto a conclusione, ma evidentemente continua ad esserci spazio per le rievocazioni e reinterpretazioni varie, come ci mostra questo ottimo cosplay di Mikasa Ackerman da parte di Miruqi , che si dimostra ancora una volta davvero fedele all'originale.

La Mikasa di Miruqi

Pur mancando il Dispositivo di Manovra Tridimensionale, la riproduzione dell'abito di Mikasa è comunque perfetta in tutti i suoi dettagli, così come la particolare capigliatura della ragazza, precisamente ricostruita, in particolare per quanto riguarda l'acconciatura con taglio più corto che si vede nelle fasi più avanzate della serie animata.



Nelle foto possiamo apprezzare la presenza di numerosi particolari nel costume, nonché acconciatura e trucco di Miruqi che cercano di riprendere quanto più possibile l'aspetto originale di Mikasa.

