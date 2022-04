L'Attacco dei Giganti: il cosplay di Mikasa da Kleinerpixel è in stile Stagione 4

L'Attacco dei Giganti si avvia verso la conclusione, per quanto riguarda l'anime, ma sul fronte delle reinterpretazioni prosegue alla grande con un altro cosplay di Mikasa Ackerman, in questo caso interpretata da Kleinerpixel attraverso una ricostruzione davvero notevole del personaggio, che riprende lo stile più recente.

Mikasa, in questo caso, viene riprodotta in maniera notevolmente fedele reinterpretando il nuovo look del personaggio che è visibile nella Stagione 4, ovvero quella finale, divisa in due parti. In quest'ultima stagione, Mikasa appare piuttosto diversa da quella presente nelle precedenti, con un nuovo taglio di capelli e soprattutto una nuova tuta e attrezzatura per il combattimento.

Kleinerpixel si presenta dunque con l'abito scuro della nuova divisa in stile "stealth", tipica della sua squadra nell'ultima fase dell'anime, insieme al nuovo taglio di capelli più corto rispetto al solito. Mikasa si presenta ancora più determinata e letale in quest'ultima parte de L'Attacco dei Giganti, e il cosplay in questione le rende decisamente giustizia.

Invece di un set di foto, la cosplayer ha optato per un video, che punta a creare un effetto anche di maggiore impatto, donando una caratterizzazione più profonda alla reinterpretazione in questione.