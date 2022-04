Spider-Man: il cosplay di Spider-Venom di missbricosplay è tutto al femminile

L'universo narrativo di Spider-Man può contare su molti supercattivi di alto livello, ma uno dei preferiti dai fan è per certo Venom, che in alcuni archi narrativi si fonde con Spider-Man per creare quello che è da molti definito come Spider-Venom. Ora, missbricosplay ci propone il proprio cosplay di Spider-Venom.

missbricosplay ci spiega che il costume usato per creare il cosplay di Spider-Venom è stato realizzato da jamiekoala, un'artista che realizza vari prodotti artistici, da disegni a costumi, ma senza dimenticare accessori e altri oggetti unici. Il cosplay è molto semplice, ma è dettagliato, creando un perfetto effetto da "simbionte" che si espande sul corpo della ragazza.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Spider-Venom realizzato da missbricosplay? Il personaggio di Spider-Man è realizzato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?