Street Fighter: il cosplay di Cammie di missbricosplay mostra quanto sia migliorata negli anni

I picchiaduro sono tra i generi videoludici in grado di proporre il maggior numero di personaggi, spesso anche molto di verso tra loro. Per questo, sono spesso una fonte di ispirazione perfetta per il mondo del cosplay. Ora, missbricosplay ci propone il proprio cosplay di Cammy da Street Fighter.

missbricosplay ci spiega di aver realizzato questo cosplay in un periodo nel quale si sentiva poco motivata. La donna ci dice che, nel 2020, aveva ricreato Cammy in un cosplay, per la prima volta. Ora, mettendo a confronto il cosplay odierno con quello di due anni, è in grado di vedere tutti i passi in avanti fatti, sia con il proprio fisico che con il costume. L'unica parte nuova sono i guanti, mentre la tuta verde, il cappello e la parrucca sono gli stessi del 2020, semplicemente rifiniti per ottenere un risultato migliore. missbricosplay dimostra che con dedizione e tempo è possibile fare grandi passi in avanti.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Cammy realizzato da missbricosplay? Il personaggio di Street Fighter è stato realizzato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?