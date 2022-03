The Batman: il cosplay di Batgirl di missbricosplay è da vera eroina

The Batman è nelle sale e il mondo sta apprezzando la nuova pellicola con Robert Pattinson. Ovviamente, le storie DC includono tantissimi personaggi legati a Batman, compresa Batgirl. L'eroina è ora stata ricreata da missbricosplay. Ecco gli scatti proposti per il cosplay di Batgirl.

Questa Batgirl di missbricosplay ci viene proposta con il proprio costume classico, basato sul nero e sul giallo. In questo cosplay, possiamo vedere che missbri non si è dimenticata di indossare una parrucca rossa e la cintura per tutti i gadget dell'eroina. Gli scatti fotografici sono stati realizzati da thegeekstrong, famoso fotografo in ambito cosplay.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Batgirl realizzato da missbricosplay? Il personaggio del mondo narrativo di Batman è stato ben ricreato, oppure pensate di aver visto versioni di qualità superiore?