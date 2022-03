The Batman: il cosplay di Catwoman di missbricosplay è semplicemente perfetto

Oggi esce nelle sale The Batman, il nuovo e già apprezzato film DC che ci racconta di un nuovo Cavaliere Oscuro interpretato da Robert Pattinson. Insieme al Detective più abile al mondo troveremo anche Catwoman. Ora, missbricosplay ci propone il proprio cosplay di Catwoman, con un risultato finale perfetto.

Come potete vedere, missbricosplay ci propone tre scatti del proprio cosplay di Catwoman, due dei quali sono ambientati in un'area urbana. Anche grazie al filtro grigio, è facile immaginare che questa Catwoman si trovi tra le strade di Gotham City. Il costume è ottimo, con tutti i dettagli al proprio posto. missbricosplay non si è dimenticata, inoltre, di portare la frusta, arma tipica del personaggio DC.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Catwoman realizzato da missbricosplay? Il personaggio è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di quali superiore?