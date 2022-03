Triangle Strategy: i voti della stampa internazionale elogiano un gioco di alta qualità

Sono finalmente disponibili le recensioni di Triangle Strategy, compresa ovviamente quella di Multiplayer.it. Ecco i voti della stampa internazionale del gioco per Nintendo Switch.

Prima di tutto, nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Triangle Strategy è un buon JRPG strategico a turni per chi si avvicina al genere, ma alcune spigolosità nella narrativa e nel gameplay gli impediscono di raggiungere l'eccellenza. Ne abbiamo apprezzato soprattutto la storia adulta e sfaccettata, grazie a una localizzazione di prim'ordine, e il sistema di combattimento intuitivo che si presta alla rigiocabilità ma che al contempo manca di quella profondità che avremmo voluto in un prodotto di questo genere."

Una schermata di battaglia di Triangle Strategy

La stampa internazionale ha premiato in modo simile Triangle Strategy e, al momento della scrittura, la media su Metacritic è 95. Su Opencritic il gioco ha ottenuto un 88/100 in media. Ecco i voti principali per ora disponibili:

Multiplayer.it - 8/10

Player 2 - 91/100

WellPlayer - 90/100

Nintendo Life - 90/100

Areajugones - 85/100

Launcher (The Washington Post) - 80/100

Screen Rant - 80/100

VGC - 80/100

Eurogamer.net - Recommended

Diteci, avete intenzione di acquistare Triangle Strategy? Il gioco sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire da domani, 4 marzo 2022.