Elden Ring: il trailer live-action con la famosa attrice Ming-Na Wen

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer che fonde scene live-action e di gameplay di Elden Ring. A presentarci il gioco vi è anche la famosa attrice Ming-Na Wen. Potete vedere il trailer qui sopra.

Nel video vediamo l'attrice che, in pantofole, si prepara per compiere la sua nuova missione, andare in cerca dell'Elden Ring, nell'omonimo gioco di FromSoftware. La donna ci ricorda che "l'arroganza è fallimento e per la ricerca dell'Elden Ring non sarà diverso". Il video presenta una serie di scene d'azione tratte dal gioco, che ci mostrano nemici, boss, armi e attacchi a disposizione del personaggio.

Ming-Na Wen spiega che Elden Ring metterà alla prova la sua resistenza e la sua immaginazione. Infine, ci augura buona fortuna per il nostro viaggio e afferma "May death never stop you" (Possa la morte non fermarti mai), ovvero il motto e titolo scelto per questo trailer.

Ming-Na Wen è una nota attrice che ha recentemente ricoperto il ruolo di Fennec Shand in The Mandalorian e The Book of Boba Fett. È apparsa anche in Agents of S.H.I.E.L.D., Fresh off the Boat, e innumerevoli altri film e serie TV nel corso della sua carriera.

Vi segnaliamo anche che è in corso un review bombing su Metacritic, la versione PC di Elden Ring è la più criticata.