CD Projekt blocca la vendita di giochi in Russia e Bielorussia, GOG compreso

CD Projekt ha annunciato di aver bloccato la vendita di giochi fisici e digitali in Russia e Bielorussia, compresi quelli venduti tramite GOG, in seguito agli eventi in corso in Ucraina.

Ecco la traduzione della comunicazione ufficiale di CD Projekt: "Alla luce dell'invasione militare russa contro la nazione ucraina, nostra vicina, fino a nuovo avviso CD Projekt Group ha preso la decisione di bloccare le vendite dei nostri giochi alla Russia alla Bielorussia. Oggi, inizieremo a lavorare in collaborazione con i nostri partner per sospendere le vendite digitali e interrompere le spedizioni di copie fisiche dei prodotti di CD Projekt Group, così come di tutti i giochi distribuiti tramite GOG a tutti i territori della Russia e della Bielorussia."

"L'intero CD Projekt Group si schiera fermamente con il popolo ucraino. Pur non essendo un'entità politica capace di influenzare direttamente questioni statali, e pur non volendo esserlo, crediamo che le entità commerciali, quando unite, abbiano il potere di ispirare cambiamenti globali nei cuori e nelle menti delle persone ordinarie. Sappiamo che i giocatori in Russia e Bielorussia, individui che non hanno nulla a che fare con l'invasione dell'Ucraina, subiranno l'impatto di questa decisione, ma con questa azione desideriamo spingere la comunità globale a parlare riguardo a quello che sta accadendo nel cuore dell'Europa. Ai nostri fratelli e sorelle che combattono per la propria patria, siate forti!"

Sono molte le compagnie che stanno agendo contro la Russia, come EA con FIFA 22: la nazionale e i club russi sono stati rimossi.