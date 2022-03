Gran Turismo 7: nuove piste, auto ed eventi in arrivo con gli update gratuiti post-lancio

Con un post sul sito ufficiale di Gran Turismo 7, Polyphony Digital ha dettagliato a grandi linee i contenuti gratuiti in arrivo con gli update post-lancio del gioco, che includono nuovi tracciati, eventi e vetture.

Senza entrare troppo nello specifico, lo studio capitanato da Kazunori Yamauchi ha svelato un elenco di nuovi contenuti, funzionalità e modifiche in arrivo con gli aggiornamenti che verranno pubblicati nei prossimi giorni e settimane. Ecco la lista completa:

Nuove piste

Nuove auto

Nuovi eventi World Circuit

Nuove missioni di gara

Più canzoni per il Music Rally

Si potranno modificare più parti dei motori

Nuove funzionalità per la Lobby

Nuove prove a tempo per la modalità Sport

Miglioramenti all'algoritmo che regola le penalità e una maggiore qualità generale per le gare online

Al momento Polyphony Digital non ha ancora svelato quando sarà disponibile il primo update gratuito di Gran Turismo 7, ma in ogni caso si tratta di un'ottima notizia per i giocatori, dato che conferma nuovamente la volontà del team di supportare a lungo il gioco. Tra le novità in arrivo nei prossimi mesi potrebbe esserci anche una rinnovata modalità B-Spec grazie a GT Sophy , la nuova IA super avanzata realizzata in collaborazione con Sony AI.

Vi ricordiamo che Gran Turismo 7 sarà disponibile in esclusiva per PS5 e PS4 a partire da domani, venerdì 4 marzo 2022. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione del nuovo racing game di Polyphony Digital.