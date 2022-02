Gran Turismo 7 e Sophy: la modalità B-Spec potrebbe arrivare dopo il lancio grazie alla super IA

La modalità B-Spec potrebbe tornare in Gran Turismo 7 con un sostanzioso upgrade grazie a GT Sophy, la nuova IA super avanzata nata grazie alla collaborazione tra Polyphony Digital e Sony AI.

A confermato è stato Kazunori Yamauchi nel corso di un'intervista con GT Planet, dove ha parlato di come Sophy, l'IA in grado di competere anche con i piloti professionisti, verrà integrata all'interno di Gran Turismo 7 con un aggiornamento che verrà pubblicato dopo il lancio del gioco.

"Sophy apparirà ai giocatori in tre forme differenti", afferma Yamauchi. "Come insegnante che spiegherà ai giocatori come guidare, come studente che imparerà la sportività dai giocatori e come un'amica da sfidare in gara."

Tuttavia l'introduzione di Sophy potrebbe portare con sé un'altra novità potenzialmente gradita dai giocatori, ovvero la modalità B-Spec.

"Non escluderei la possibilità di una modalità B-Spec, dove il giocatore è il direttore di gara e Sophie è il pilota".

Per chi non lo sapesse la modalità B-Spec è una sorta di opzione manageriale, dove il giocatore lascia guidare un pilota guidato dalla CPU negli Eventi in modalità Carriera, decidendo tuttavia quale vettura utilizzare e impartendo degli ordini in gara per influenzarne lo stile di guida.

La modalità B-Spec è presente da Gran Turismo 4 ed è stata introdotta anche nei capitoli successivi, mentre non è stata confermata per Gran Turismo 7. Al momento non è chiaro dunque se sarà disponibile dopo il lancio di Sophy o se una sua versione "classica" sarà inclusa già dal day-one, che vi ricordiamo è fissato per i 4 marzo 2022 per PS5 e PS4.