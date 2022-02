Elden Ring: video confronta la grafica su PS5, Xbox Series X|S e PC con la Patch 1.02

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video dedicato a Elden Ring, in cui mette a confronto grafica e prestazioni delle versioni PS5, Xbox Series X, Series S e PC con applicata la patch 1.02, che potrete visualizzare nel player qui sopra.

Per completezza, lo youtuber afferma che la sua configurazione monta una RTX 3080 e 32GB e facendo girare il gioco a 2160p. Ecco invece i dettagli su risoluzione e framerate per le versioni console:

PS5

2160p a 30fps

1620p a 60fps

Series S

1440pp at 30fps

1080p a 60fps

Series X

2160p a 30fps

1620p a 60fps

I risultati delle analisi di AnalistaDeBits su Elden Ring sono fondamentalmente in linea con quelli condivisi da Digital Foundry e di cui abbiamo già parlato nel dettaglio ieri. Dunque anche a suo avviso la versione PS5 in modalità performance può vantare un framerate generalmente superiore a quello di Xbox Series X, che tuttavia ha dalla sua il VRR, così come avrebbe preferito la possibilità di bloccare il framerate a 30fps con la modalità Quality, che altrimenti flutta tra i 30 e i 60 fps, con risultati ovviamente sgradevoli. Secondo ElAnalistaDeBits inoltre le modalità performance per console avrebbero giovato da un abbassamento della risoluzione a 1440p in favore di un framerate più stabile.

Come Digital Foundry, anche lo youtuber ha notato problemi di framerate su PC cambiando area o durante gli scontri. Nel video inoltre possiamo notare che un SSD Nvme m.2 garantisce tempi di caricamento più veloci rispetto a PS5.

Nel frattempo Bandai Namco con un post ufficiale si è scusata con gli utenti per il problemi del lancio di Elden Ring e ha promesso l'arrivo di patch.