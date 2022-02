Pokémon: il cosplay di Azzurra di ako_cos è incantevole e curato in ogni dettaglio

Nella lunga storia della serie Pokémon sono si sono avvicendati vari personaggi originali che per un motivo o per un altro sono diventati particolarmente apprezzati dai giocatori. Ash, Misty, Brock, Jessie e James, ad esempio, sono figure indimenticabili per chiunque abbia visto la serie anime negli anni '90, ma anche i videogiochi hanno un buon numero di personaggi apprezzati dai giocatori. Tra questi c'è senza dubbio Azzurra (o Nessa nella versione inglese), la capopalestra di Pokémon Spada e Scudo che utilizza mostriciattoli di tipo Acqua, che oggi è protagonista delle nostre pagine grazie al cosplay di ako_cos.

La cosplayer si è calata perfettamente nel personaggio di Azzurra, realizzando un cosplay davvero di ottima qualità. Il costume è curato nei più minimi dettagli, dall'acconciatura (che solitamente è il particolare più difficile da replicare con una certa fedeltà) al costume da bagno dell'allenatrice, con grande attenzione anche agli accessori e gli elementi secondari, come ad esempio la Pokéball celeste che impugna, identica a quella usata da Azzurra/Nessa in Spada e Scudo. Anche la location scelta per lo scatto è particolarmente azzeccata, dato che parliamo della Capopalestra che usa Pokémon di tipo acqua.

