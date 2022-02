L’Attacco dei Giganti: il cosplay di Mikasa firmato Shirogane-Sama è una replica perfetta

L'anime de L'Attacco dei Giganti si sta avvicinando inesorabilmente alla conclusione, con gli ultimi episodi della seconda parte della Stagione finale che stanno andando andando in onda su Crunchyroll. Oggi vi proponiamo il cosplay di Mikasa Ackerman firmato Shirogane-sama, davvero molto fedele al personaggio originale.

Uno degli elementi che ha decretato il successo de L'attacco dei Giganti è senza dubbio l'ampio e sfaccettato cast di personaggi inventati da Hajime Isayama. Tra questi ovviamente c'è anche Mikasa, che abbiamo imparato a conoscere bene nel corso degli anni, vedendola diventare nel tempo una combattente fenomenale e inarrestabile, specialmente quando si tratta di proteggere le persone a lei care.

Shirogane-Sama in passato ha realizzato numerosi lavori di ottima fattura e anche stavolta ha decisamente fatto centro, realizzando un cosplay di Mikasa Ackerman di altissima qualità. L'uniforme dell'esercito è curata in ogni dettaglio e ovviamente non può mancare l'iconica sciarpa rossa, tanto cara alla ragazza, così come una replica del dispositivo di manovra trimdimensionale praticamente perfetta.

Che ne pensate del cosplay di Mikasa Ackerman da L'Attacco dei Giganti realizzato da Shirogane-sama?