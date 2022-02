Capcom Fighting Collection: trailer e data di uscita della raccolta con 10 giochi per PC e console

Capcom ha annunciato con un trailer la Capcom Fighting Collection, una raccolta per PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch in uscita il 24 giugno 2022 che include 10 grandi classici del genere picchiaduro arricchiti di vari extra, tra cui il multiplayer online con rollback netcode. Sarà disponibile sia in formato fisico che in versione digitale al prezzo di 39,99 dollari.

Capcom Fighting Collection include i seguenti giochi:

Darkstalkers: The Night Warriors

Night Warriors: Darkstalkers' Revenge

Vampire Savior: The Lord of Vampire

Vampire Hunter 2: Darkstalkers' Revenge

Vampire Savior 2: The Lord of Vampire

Red Earth

Cyberbots: Fullmetal Madness

Super Gem Fighter Mini Mix

Super Puzzle Fighter II Turbo

Hyper Street Fighter II

Tutti i giochi vanteranno diversi extra, tra cui spicca la presenza del rollback netcode e di conseguenza il multiplayer online, con match amichevoli e classificati e la possibilità di creare delle lobby.

Tra le altre novità menzioniamo la presenza della training mode per tutti i giochi ad eccezione di Super Puzzle Fighter II Turbo, la modalità spettatore, modifiche al bilanciamento e quality of life tra cui salvataggi rapidi, nonché un museo digitale interno con oltre 500 contenuti tra artwork, concept art, documenti di design, e oltre 400 tracce musicali.

L'annuncio della Capcom Fighting Collection ha preceduto quello di Street Fighter 6, il nuovo capitolo della serie picchiaduro.