Street Fighter 6: teaser trailer annuncia il nuovo picchiaduro Capcom

Con un teaser trailer, Capcom ha annunciato ufficialmente Street Fighter 6, il nuovo capitolo della longeva serie picchiaduro. Il filmato è stato presentato al termine del misterioso countdown lanciato sul sito ufficiale della software giapponese alcuni giorni fa e durante la Season Final del Capcom Pro Tour 2021.

Come accennato in apertura, Street Fighter 6 è stato annunciato con un brevissimo teaser trailer che mostra Ryu e Luke pronti a sfidarsi in combattimento, senza tuttavia offrire neppure una sequenza di gameplay.

Oltre al logo ufficiale, al momento Capcom non ha svelato nessun altro dettaglio sul picchiaduro, come ad esempio il periodo di uscita e le piattaforme di riferimento, ma ha promesso l'arrivo di maggiori dettagli nel corso dell'estate 2022. Nel frattempo potete visitare il sito ufficiale a questo indirizzo.

Street Fighter 6 sarà dunque il successore del quinto capitolo, uscito nel 2016 su PS4 e PC. Nonostante i problemi e le critiche per la carenza dei contenuti, il gioco venne supportato costantemente da Capcom con nuovi personaggi, costumi e modalità nel corso degli anni, riscuotendo nel lungo periodo un discreto successo. In tal senso sarà interessante vedere come la software house giapponese intende gestire il lancio di Street Fighter 6 e il supporto post-lancio del gioco.

Oggi è stata annunciata anche la Capcom Fighting Collection, una raccolta che include 10 classici del genere picchiaduro per PC e console, arricchiti di vari extra e funzionalità, tra cui il multiplayer online.