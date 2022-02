Halo Infinite finito in 29 minuti: il video della speedrun record

SasquatchSensei ha realizzato una speedrun di Halo Infinite, lo sparatutto di 343 Industries, completando l'avventura in 29 minuti. Potete vedere un video completo dell'impresa qui sopra.

Ovviamente, il risultato non è stato raggiunto in modo "standard". Lo speedrunner ha sfrutta una serie di glitch e il rampino di Master Chief per crearsi delle scorciatoie non previste dagli sviluppatori di Halo Infinite.

Indipendentemente dal metodo utilizzato, si tratta di un risultato notevole che dimostra come i videogame siano opere più aperte e "plasmabili" di quanto si potrebbe pensare. Il video, come è tipico, mostra tutti segmenti del gioco con i relativi risultati in termini di tempistiche: queste ci mostrano che SasquashSensei avrebbe potuto tagliare qualche altro secondo dalla propria speedrun di Halo Infinite.

Ovviamente questo tipo di speedrun è diversa da sfide che non fanno uso di glitch, quindi i risultati non vanno comparati. Inoltre, è importane ricordare che questo approccio al gioco non è quello inteso dagli sviluppatori e non è rappresentativo della qualità effettiva dell'opera e del contenuto a disposizione del giocare.

