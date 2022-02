Horizon Forbidden West completato in meno di 3 ore e mezza, il record è italiano

Horizon Forbidden West è stato completato in meno di 3 ore e mezza da uno speedrunner italiano, Dominic, che con la sua prestazione ha stabilito un record mondiale per il gioco.

Sappiamo che Horizon Forbidden West vanta una durata di circa 30 ore solo per la campagna principale, in linea con il precedente episodio, ma è chiaro che si tratta di regole che non valgono nelle speedrun.

In questo caso il buon Dominic è stato in grado di trovare in maniera estremamente rapida tutte le scorciatoie del caso e arrivare ai titoli di coda della nuova avventura di Aloy esattamente in 3 ore, 29 minuti e 34 secondi, come dimostra la foto qui sotto.

Insomma, ci troviamo di fronte a un risultato davvero straordinario, anche perché questo genere di operazioni richiede non solo una grande abilità ma anche uno studio strutturale che consenta allo speedrunner di cogliere qualsiasi opportunità per arrivare subito al dunque e completare le missioni principali della storia.

Noi chiaramente cercheremo di goderci l'esperienza di Horizon Forbidden West in maniera diversa, con tutta la calma necessaria, cercando magari di affrontare questa nuova esperienza con l'invidiabile entusiasmo di John Carpenter.