Horizon Forbidden West, John Carpenter assolutamente entusiasta del gioco

John Carpenter, il leggendario regista di film come Halloween, 1997: Fuga da New York e Grosso Guaio a Chinatown, si è detto assolutamente entusiasta di Horizon Forbidden West, il nuovo episodio della serie targata Guerrilla Games.

Finita sulla copertina di Vanity Fair con Aloy, la nuova esclusiva Sony per PS5 e PS4 è letteralmente sulla bocca di tutti. "Domani esce Horizon Forbidden West, il sequel di Horizon Zero Dawn, e non vedo l'ora di giocarci. Non. Vedo. L'ora", ha detto Carpenter.

Dopo aver messo le mani sul gioco, il regista ha pubblicato un post su Twitter ancora più entusiastico: "Ashley Burch è trionfante nei panni di Aloy in Horizon Forbidden West, il nuovo sontuoso, epico action game." L'attrice ha chiaramente ringraziato Carpenter per le belle parole.

Non è la prima volta che il regista esprime le proprie opinioni circa i videogame, una sua grande passione: di recente ha definito Halo Infinite il miglior episodio di sempre della serie Microsoft.

In precedenza, inoltre, Carpenter ha dimostrato di apprezzare parecchio anche gli open world targati Ubisoft, quando ha scritto che Assassin's Creed Valhalla è un gioco incredibile.