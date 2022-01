Halo Infinite è il miglior episodio di sempre per John Carpenter

Halo Infinite è il miglior episodio di sempre della serie Microsoft, e a dirlo in questo caso non stato un semplice appassionato bensì il leggendario regista John Carpenter, che con le sue parole ha mandato letteralmente in visibilio gli sviluppatori del gioco.

Dopo aver definito Assassin's Creed Valhalla un gioco incredibile, alla fine del 2020, Carpenter si è dunque cimentato con la campagna del titolo di 343 Industries e l'ha apprezzata davvero molto, stando alle sue parole.

"Halo Infinite è uno sparatutto divertente, caratterizzato da un design produttivo splendido. Il miglior episodio della serie", ha scritto su Twitter il regista di film iconici come Halloween, 1997 Fuga da New York, La Cosa e Grosso Guaio a Chinatown.

La cosa divertente è che anche Elon Musk si è unito al coro dei complimenti a Halo Infinite, scrivendo semplicemente "ottima campagna" in risposta al messaggio di Carpenter, ma le considerazioni degli sviluppatori sono state tutte per quest'ultimo.

Da Bonnie Ross, capo di 343 Industries, al profilo ufficiale di Halo, dall'ex multiplayer designer Patrick Wren al franchise development director Frank O'Connor, dal senior designer David Ellis a diversi altri autori appartenenti a team differenti, l'entusiasmo per le parole di John Carpenter è stato unanime.