Horizon Forbidden West: Guerrilla svela quanto lungo è il gioco rispetto a Horizon Zero Dawn

Horizon Forbidden West durerà all'incirca quanto il primo capitolo della serie, Horizon Zero Dawn, parlando della longevità della trama principale. A confermalo è Mathijs de Jonge, director di Forbidden West, in un'intervista a Gamepro.

de Jonge spiega che se punteremo al 100%, però, la durata totale dovrebbe essere superiore a quella del primo gioco. Guerrilla Games in questo capitolo ha deciso di puntare maggiormente sulle missioni secondarie e sul contenuto secondario, lavorando molto sulla qualità e non solo sulla quantità. L'obiettivo è ovviamente spingere i giocatori a passare più tempo possibile in Horizon Forbidden West.

Un'ambientazione nevosa di Horizon Forbidden West

de Jonge non ha indicato il numero di ore preciso di Horizon Forbidden West, ma il primo capitolo in media richiede circa 30 ore per la sola trama principale, secondo il collettore di informazioni How long to beat. Ovviamente la longevità dipende anche da quanti compiti secondari si svolgono tra una missione di trama e la successiva. Alcuni affermano infatti di aver finito il gioco in 20 ore, andando il più velocemente possibile. In media, per il completamento totale, il primo gioco richiede anche fino a 70-80 ore, quindi Forbidden West potrebbe superare questa cifra. Pare che si tratti di un gioco massiccio, in poche parole.

Ovviamente longevità e qualità del divertimento non sono direttamente proporzionali, ma per il momento sembrerebbe che Guerrilla Games abbia lavorato duramente sul miglioramento di tutti i dettagli meno riusciti del primo capitolo, come dimostra anche il video gameplay da 12 minuti da poco condiviso.