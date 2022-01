Edge: voti delle recensioni del numero 368; Final Fantasy 14 battuto da Windjammers 2

Sono disponibili i nuovi voti delle recensioni di Edge, precisamente del numero 368. Tramite ResetEra possiamo vedere che il voto più alto è quello di Windjammers 2, che batte anche Final Fantasy 14 Endwalker.

Ecco i voti delle recensioni di Edge:

Final Fantasy XIV: Endwalker - 8

GTFO - 8

Praey For The Gods - 4

Nobody Saves The World - 7

Windjammers 2 - 9

Below The Ocean - 7

Filmechanism - 7

Aeterna Noctis - 5

Dungeon Munchies - 4

Come potete vedere, il voto più alto è quello di Windjammers 2, che abbiamo anche noi recensito in modo molto positivo: "Windjammers 2 è un titolo eccellente che riesce a centrare in pieno il bersaglio, realizzando ciò che si propone: essere il seguito che Windjammers non ha mai avuto, riprendendone la giocabilità e l'allegria. Incredibile come gli sviluppatori siano riusciti a non sacrificare nulla della natura del gioco, migliorandolo al contempo in ogni aspetto. Serviva qualche contenuto in più? Forse, ma già così vi garantiamo che faticherete a staccarvi, soprattutto se avete qualcuno con cui giocarci, offline o online che sia."

Artwork di Windjammer 2

I voti più bassi sono stati assegnati a Praey For The Gods, l'emulo di Shadow of the Colossus, e a Dungeon Munchies, un gioco di ruolo fantasy a tema culinario da poco arrivato su Nintendo Switch (la versione PC è disponibile dal 2019).

Cosa ne pensate dei voti di Edge? Siete d'accordo?