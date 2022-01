Leggende Pokémon Arceus: debolezze e resistenze per ogni tipo

Conoscere i punti di forza e le debolezze dei propri Pokémon e di quelli avversari è uno degli elementi chiave per avere la meglio negli scontri di Leggende Pokémon: Arceus . In questa guida vi spiegheremo tutto quello che c'è da sapere sulle debolezze e le resistenze dei numerosi Pokémon presenti nel gioco e vi forniremo una pratica tabella con tutti i rapporti di forza tra i vari tipi .

Attacchi “superefficaci” e “non molto efficaci”

Leggende Pokémon Arceus, un combattimento

In Leggende Pokémon Arceus ogni Pokémon può avere uno o due dei 18 tipi presenti nel gioco. Anche le mosse usate in battaglia a loro volta hanno un tipo (ad esempio "Frustata" è un attacco Erba) e il loro danno potrebbe aumentare o diminuire in base al bersaglio colpito.

Ad esempio, un attacco Fuoco è "superefficace" contro un mostriciattolo Erba o Coleottero e infligge il doppio dei danni, ma "non è molto efficacie" contro il tipo Acqua, che ne dimezza i danni. Infine una mossa "non ha effetto" se il tipo del bersaglio è immune, come ad esempio gli attacchi Elettro sui Pokémon Terra.

Le cose diventano ancor più interessanti con i Pokémon che hanno due tipi, in quanto le loro debolezze e resistenze si sommano. Un Pokémon Acqua/Volante come Gyarados è resistente sia agli attacchi Fuoco che a quelli Lotta, ma al tempo stesso è debole a quelli Roccia ed Elettro. Gli attacchi Erba, invece, gli causano danni normali, in quanto la debolezza del tipo Acqua a tali mosse viene compensata dalla resistenza di quello Volante.

Non solo, se una mossa è "superefficace" contro entrambi i due tipi di un Pokémon i danni arrecati saranno quattro volte il normale, mentre al contrario una "non molto efficace" ne infligge solo un quarto. In battaglia, in base al messaggio che appare nella schermata di selezione delle mosse o dopo che un Pokémon ha eseguito un attacco, capirete subito se una mossa è più o meno efficace del normale.

Riepilogando:

"Superefficace" : il Pokémon subisce il doppio dei danni o il quadruplo se ha due tipi ed entrambi sono deboli alla mossa avversaria.

: il Pokémon subisce il doppio dei danni o il quadruplo se ha due tipi ed entrambi sono deboli alla mossa avversaria. "Non molto efficace" : il Pokémon subisce la metà dei danni o un quarto se ha due tipi ed entrambi sono resistenti alla mossa avversaria.

: il Pokémon subisce la metà dei danni o un quarto se ha due tipi ed entrambi sono resistenti alla mossa avversaria. "Non ha effetto" : il Pokémon non subisce nessun danno o effetto secondario se il suo tipo è immune a quello della mossa avversaria.

: il Pokémon non subisce nessun danno o effetto secondario se il suo tipo è immune a quello della mossa avversaria. Nessun messaggio: il Pokémon subisce danni standard, in quanto non è debole né resistente all'attacco.

Un'altra cosa da tenere a mente è che una mossa diventa più forte se il mostriciattolo che la esegue è dello stesso tipo (ad esempio un Pokémon Fuoco che usa "Lanciafiamme"). Questa meccanica viene comunemente chiamata "STAB" e aumenta i danni del 50%.