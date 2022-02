Leggende Pokémon Arceus: come ottenere Eevee e le sue evoluzioni

Il Pokémon volpino dalla struttura genetica instabile ovviamente non poteva mancare nel nuovo gioco di Game Freak insieme a tutte le sue "eeveeluzioni", che richiedono più o meno gli stessi requisiti dei precedenti giochi della serie, seppur con qualche piccola differenza, dovuta alle evoluzioni manuali introdotte in questo spin-off della serie.

In questa guida di Leggende Pokémon Arceus vi spiegheremo dove catturare un Eevee e come ottenere tutte le sue evoluzioni .

Eevee non è un Pokémon aggressivo ma scapperà se avvista il giocatore, quindi sfruttate l'erba alta per nascondervi, utilizzate cibarie varie (come le bacche) per distrarlo e possibilmente lanciategli una Poké Ball mentre vi dà le spalle, cosa che aumenta sensibilmente le probabilità di cattura. Con un po' di fortuna potreste anche catturare uno o più esemplari già nelle vostre primissime escursioni nella Landa Ossidiana. Ovviamente l'ideale sarebbe avere 8 esemplari per poi farli evolvere in ognuna delle altrettante evoluzioni di Eevee, anche se, come vedremo successivamente non è strettamente necessario.

Infine, per completezza segnaliamo che potreste imbattervi nel Pokémon nelle distorsioni spaziotemporali che si verificano casualmente in tutte le aree di Hisui, ma di certo non è il modo più efficiente per catturare un Eevee, specialmente nelle prime ore di gioco, data la randomicità di questi eventi e dei Pokémon che potrebbero apparire al loro interno.

Uno degli habitat di Eevee in Leggende Pokémon Arceus è la Landa Ossidiana , la primissima area di Hisui che esplorerete. Potrete imbattervi in alcuni esemplari del Pokémon nella Piana Ferdicavallo, la zona che si trova poco più a sudest della Base della Landa. Trattandosi di uno spawn raro potreste non imbattervi in un Eevee al primo tentativo, in tal caso tornate al campo base e fate passare del tempo riposandovi oppure uscite e rientrate dall'area.

Come far evolvere Eevee

Leafeon davanti al Masso Muschiato in Leggende Pokémon Arceus

Di seguito vi spiegheremo come far evolvere Eevee in ognuna delle sue otto forme evolutive, ovvero Flareon, Vaporeon, Jolteon, Espeon, Umbreon, Glaceon, Leafeon e Sylveon. In Leggende Pokémon Arceus è necessario far evolvere manualmente i Pokémon dal menu del Borsello, cosa che tutto sommato si rivela utile nei casi di Espeon, Umbreon e Sylveon, dato che così eviterete di ottenere per errore un evoluzione che non vi interessa.

Flareon, Vaporeon e Jolteon

Per ottenere le prime tre storiche eeveeluzioni come da tradizione dovrete utilizzare una determinata pietra evolutiva sul vostro Eevee. Nello specifico con una Pietrafocaia otterrete un Flareon, con la Pietratuono un Jolteon e infine con la Pietraidrica un Vaporeon.

Ci sono vari modi per ottenere le pietre evolutive in Leggende Pokémon Arceus, ma sostanzialmente quello più semplice è quello di acquistarle al Banco degli Scambi del Villaggio Giubilo, a sinistra della sede del Team Galassia, per 1.000 Punti Gratitudine l'una. Otterrete questa valuta raccogliendo gli oggetti smarriti dagli altri allenatori (o se giocate offline, generati randomicamente dal gioco) nei punti indicati sulla mappa con l'icona di un borsello. Arrivare a 1.000 PG richiede un po' di tempo, ma quantomeno avrete la certezza di ottenere l'oggetto che vi serve. In alternativa potete rimboccarvi le maniche e cercare le pietre evolutive nelle varie aree di Hisui.

Potrete ottenere la Pietrafocaia rompendo i depositi minerari rossi sparsi per le mappe di gioco, la Pietratuono da quelli color grigio scuro e infine la Pietraidrica da quelli azzurri. Le probabilità di trovare le pietre non sono altissime, quindi potrebbero essere necessari svariati tentativi. Potrete trovare le pietre evolutive anche nelle distorsioni spaziotemporali, sfruttando le abilità da cercatesori di Ursaluna o talvolta in vendita presso il mercante della Ditta Ginkgo, a patto di avere fortuna.

Segnaliamo inoltre che al termine della Richiesta opzionale n. 52 "Le Evoluzioni di Eevee" vi verrà offerta la possibilità di ottenere una delle tre pietre sopracitate.

Glaceon e Leafeon

Per evolvere Eevee in Glaceon e Leafeon in Leggende Pokémon Arceus avete due opzioni. La prima è utilizzare una pietra evolutiva, la Pietragelo per Glaceon e la Pietrafoglia per Leafeon. La seconda invece è quella di sfruttare il Masso Muschioso e il Masso Ghiacciato che si trovano in due punti specifici di Hisui. Avvicinandovi a una di queste due pietre giganti potrete far evolvere il vostro Eevee dal menu del borsello, senza dover ricorrere ad alcun strumento o far salire di livello il vostro Pokémon. La seconda opzione a nostro avviso è la migliore, dato che non dovrete spendere Punti Gratitudine o cercare in lungo e in largo. Specialmente nel caso di Leafeon, dato che potrete innescare la sua evoluzione in questo modo già nelle prime di gioco.

Nello specifico, Eevee si evolve in Leafeon con il Masso Muschioso che si trova nella Valle Ossidiana, a sudest dell'Arena del Colosso. Per ottenere Glaceon invece è necessario il Masso Ghiacciato che si trova all'interno di un tunnel sotterraneo nei Ghiacci Candidi, raggiungibile da una buca situata a metà strada tra i Blocchi d'Avalugg e Distesa Polare. Fate riferimento alla mappa qui sotto per trovare entrambi i massi.

La posizione del Masso Muschioso e del Masso Ghiacciato in Leggende Pokémon Arceus

Come accennato in precedenza, potrete evolvere Eevee in Glaceon e Leafeon anche con la Pietragelo e la Pietrafoglia. Anche in questo caso il modo più semplice per ottenerle è tramite i Punti Gratitudine al Banco degli Scambi. Con un po' di fortuna le troverete anche nelle distorsioni spaziotemporali, scavando con Ursaluna e talvolta in vendita dal mercante della ditta Ginkgo.

In alternativa potrete ottenere la Pietrafoglia distruggendo i cumuli di foglie nell'Acquitrino Vermiglio e nella Costa Oltremare, mentre la Pietragelo si può ottenere dai cumuli di neve dei Ghiacci Candidi. Infine segnaliamo che riceverete una Pietragelo completando la richiesta secondaria n. 86 "La vigilante perduta 5".

Espeon, Umbreon e Sylveon

Per evolvere Eevee in Espeon, Umbreon o Sylveon dovrete rispettare due requisiti. Il primo vale per tutti e tre ed è quello di avere un elevato livello di amicizia (o "compatibilità") con il Pokémon, una meccanica che in Leggende Pokémon Arceus è stata resa più semplice e rapida. Potrete aumentare la compatibilità schierando Eevee in battaglia, facendolo salire di livello e usandolo per raccogliere risorse nel mondo di gioco (ad esempio depositi minerari e alberi di ghicocche). Se avete molte caramelle esperienza da parte siete a cavallo, ma in alternativa anche semplicemente spaccare rocce o scuoterete alberi incrementa velocemente la compatibilità. Nel nostro caso, ad esempio, abbiamo ottenuto nelle fasi iniziali del gioco un Espeon al livello 16 partendo da un Eevee al livello 4, perlopiù facendogli raccogliere risorse nel mondo di gioco.

Una volta che il livello di compatibilità del vostro Eevee sarà alto potrà evolversi in Sylveon se ha appreso una mossa di tipo Folletto. Niente di troppo complicato, dato che il Pokémon impara Occhioni Teneri al livello 18 o in alternativa potrete insegnargli tale mossa da Lapilla al campo di allenamento del Villaggio Giubilo per 1.500 pokédollari.

Se volete ottenere Espeon o Umbreon dovrete invece innescare l'evoluzione rispettivamente di giorno o di notte. Assicuratevi però che Eevee non abbia una mossa Folletto tra quelle attive, altrimenti si evolverà in un Sylveon, dato che questa evoluzione ha la priorità sulle altre due.