Leggende Pokémon Arceus: dove trovare le 107 Fiammelle della Richiesta 22

State cercando le 107 fiammelle sparse per Hisui per completare la Richiesta 22 di Leggende Pokémon Arceus? Vi diamo una mano noi.

In questa guida di Leggende Pokémon Arceus vi spiegheremo dove trovare tutte e 107 le Fiammelle della Richiesta 22, "Fiammelle nel buio della notte", che una volta completata permette di catturare un Pokémon unico. Leggende Pokémon Arceus abbonda di missioni secondarie opzionali affidatevi dagli abitanti del Villaggio Giubilo. Molte sono semplici e si completano in una manciata di minuti, ma ce ne sono altre molto più lunghe e complicate. Una di queste è per l'appunto "Fiammelle nel buio della notte", che vi metterà alla ricerca di 107 fuochi fatui sparsi in tutta Hisui. Un compito impegnativo, lunghissimo e noiosissimo, ma di seguito abbiamo elencato dove trovare tutte le fiammelle, in modo da facilitarvi la vita. Completando questa richiesta potrete affrontare e catturare un Pokémon unico, altrimenti non ottenibile in nessun altro modo se non con gli scambi online. Evitiamo di citarlo in apertura dell'articolo per non rovinarvi alcuna sorpresa, dunque se non volete spoiler non proseguite la lettura oltre alla mappa delle fiammelle dei Ghiacci Candidi.

Come completare la Richiesta 22 di Leggende Pokémon Arceus Una delle 107 fiammelle sparse in Leggende Pokémon Arceus Sbloccherete automaticamente la Richiesta 22 di Leggende Pokémon Arceus, non appena tornerete al Villaggio Giubilo dopo aver affrontato il primo Pokémon regale incollerito nella missione principale "La Collera del Re della Foresta". Una misteriosa ragazza di nome Spira vi affiderà uno strumento, la Roccianima, e vi chiederà di trovare delle fiammelle sparse per Hisui per evitare una catastrofe. In totale ci sono 107 fiammelle (la prima la troverete non appena iniziata la quest), di cui 7 al Villaggio Giubilo e 20 in ognuna delle 5 macro-aree di Hisui. Man mano che recupererete le Fiammelle, Spira vi offrirà delle ricompense, ecco l'elenco completo: 5 fiammelle: Pietraovale

10 fiammelle: Caramella Rara

20 fiammelle: Seme Padronanza

30 fiammelle: Neropietra

40 fiammelle: Caram. Esp. L

50 fiammelle: Filo dell'Unione

60 fiammelle: 5 Pietre Impegno

70 fiammelle: Terrorpanno

80 fiammelle: 3 Semi Padronanza

90 fiammelle: 2 Caram. Esp. XL

100 fiammelle: 3 Rocce Impegno

107 fiammelle: ??? (vedi ultima sezione della guida) Una volta trovate tutte le fiammelle inizierà la parte finale di questa missione secondaria, di cui parleremo nell'ultima sezione di questo articolo.

Dove trovare tutte le 107 fiammelle della Richiesta 22 di Leggende Pokémon Arceus Potrete raccogliere le 107 fiammelle grazie alla Roccianima, uno strumento che risulterà familiare ai giocatori di vecchia data della serie Di seguito troverete delle pratiche mappe con la posizione di tutte e 107 le fiammelle della Richiesta 22 di Leggende Pokémon Arceus. Si tratta di una missione secondaria estremamente lunga, ma se seguirete i consigli di seguito diventerà una passeggiata: Cercate le fiammelle solo di notte . Di giorno infatti queste saranno visibili solo quando sarete a circa cinque metri di distanza. Di notte, invece, potrete avvistarle anche a un centinaia di metri di distanza mentre siete in volo.

. Di giorno infatti queste saranno visibili solo quando sarete a circa cinque metri di distanza. Di notte, invece, potrete avvistarle anche a un centinaia di metri di distanza mentre siete in volo. A tal proposito cimentatevi in questa impresa solo dopo aver sbloccato Braviary come Poképassaggio. Individuare le fiammelle mentre volate grazie al Pokémon aquila sarà un gioco da ragazzi.

come Poképassaggio. Individuare le fiammelle mentre volate grazie al Pokémon aquila sarà un gioco da ragazzi. Siate meticolosi e possibilmente raccogliete tutte le fiammelle in un'area seguendo un ordine preciso, in modo da non confondervi se affronterete questa richiesta opzionale in più fasi. In tal senso nelle mappe abbiamo numerato le fiammelle in ogni area, ma sentitevi liberi di seguire l'ordine che preferite. Attenzione: al momento esiste un bug (molto raro fortunatamente) per cui il contatore delle fiammelle non aumenta dopo averne raccolta una. Siamo incappati anche noi in questo fastidiosissimo problema con le fiammelle del Villaggio Giubilo e possiamo confermare che esiste una soluzione (perlomeno con noi ha funzionato). Nel caso dovesse capitare anche a voi, salvate, chiudete l'applicazione e riapritela. Ora la fiammella mancante dovrebbe riapparire al posto di una di quelle raccolte in precedenza. La speranza è ovviamente che Game Freak risolva il bug con i prossimi aggiornamenti di Leggende Pokémon Arceus.

Dove trovare tutte le fiammelle del Villaggio Giubilo Leggende Pokémon Arceus, la mappa con la posizione di tutte le fiammelle del Villaggio Giubilo vicino al Pascolo, dopo il ponte. Impossibile da mancare dato che siete obbligati a raccoglierla per proseguire. dietro l'edificio del Team Galassia. dietro l'edificio dell'Area Allenamento dietro la Bottega, per trovarla dovrete girare a sinistra dell'Area Allenamento e costeggiare il ruscello dietro al capanno del Podere tra le case nella parte centrale del Villaggio Giubilo accanto a un albero nei pressi della spiaggia

Dove trovare tutte le fiammelle della Valle Ossidiana Leggende Pokémon Arceus, la mappa con la posizione di tutte le fiammelle della Valle Ossidiana a est del Giardino Bonificato, sulla collinetta con sopra un unico albero sulla collinetta vicino al Rapidash alfa sul fianco della montagna del Bosco Ostico sulle rocce a nord del Lago Verità sul fianco est della montagna che circonda il Lago Verità, vicino allo Snorlax alfa su una collina a sinistra del percorso con le fiaccole che porta all'Altura Grancorno sulla riva del fiume, nei pressi del Ponte Eroso sopra un piccolo lembo di terra che si trova sul fium sul fianco della collina in cima al promontorio roccioso a sud della Base sull'Altura sulla cima della collina a fianco del fiume sopra al Tunnel Minerario sopra a una collinetta vicino all'Alakazam alfa sull'isolotto a nord dell'Isola Rosa Rugosa accanto a un albero in cima alla collina sudovest di Cucina della Foresta a nord di Foresta Lontana in cima a una collina nella parte sud dell'Isola Rosa Rugosa al limite sud della mappa, vicino al Lopunny alfa sul fianco della parete rocciosa nella zona con i Combee in cima a una collina a est di Foresta Lontana

Dove trovare tutte le fiammelle dell'Acquitrino Vermiglio Leggende Pokémon Arceus, la mappa con la posizione di tutte le fiammelle dell'Acquitrino Vermiglio a sudovest dell'Arena della Ribalta nel boschetto di Cresta Mardinubi, a sud del punto di viaggio rapido in cima a una collina a est delle Rovine Brumose nei pressi del fiume sulla collina a ovest del Campo Diamante poco più a sud delle Rovine Flemma sul fianco sud della collina a sud del Campo Diamante a est della cascata del Lago Valore sulla riva ovest del fiume in un'insenatura a nordovest della zona paludosa di Palude Boccalarga sul costone roccioso a nord della zona paludosa a nordovest del Prato dei Pennacchi, poco più a est del fiume poco più a ovest del fiume a est del Prato dei Pennacchi, a sud della precedente fiammella al centro del Prato dei Pennacchi a sudovest della Palude Boccalarga, vicino al fiume a sudest di Piana del Frullo, sul lato della montagna al limite esd della mappa a sudovest della mappa, al centro dello stagno vicino al fiume a sud dell'Isolotto della Prova al centro dello stagno a sud del arena di Ursaluna, accanto allo Sliggoo alfa su un costone di roccia a sud del Ring Ursino, superato l'Ursaring alfa

Dove trovare tutte le fiammelle della Costa Oltremare Leggende Pokémon Arceus, la mappa con la posizione di tutte le fiammelle della Costa Oltremare a nordest della Grotta Ritorno, sull'orlo di una formazione rocciosa su un isolotto al bordo nord della mappa e a nordovest dell'Isola Mangiafuoco su un isolotto nell'angolo nordest della mappa a ovest della Grotta Ritorno, sull'orlo di una formazione rocciosa sul lato est della parete rocciosa che circonda la Grotta Ritorno alla fine del percorso al fianco nord della rupe di Capo Rupevelo al bordo nord della rupe di Capo Rupevelo, vicinissima alla precedente fiammella sull'Isola Mangiafuoco, a sud dell'arena di Arcanine su un'isola a sudest dell'Isola Mangiafuoco sopra a una roccia a nordest della Base sulla Spiaggia e a ovest del Lido degli Sperduti sul lato sud di Capo Rupevelo e a nordest del Lido degli Sperduti sull'isolotto a sud del Lido degli Sperduti poco più a sudest della Base sulla Spiaggia, sopra una rupe a ovest della Spiaggia Ginkgo, dopo un albero di ghicocche nel lato nordovest della collina a est della Laguna Bagnetto in mezzo alla stagno di Laguna Bagnetto sull'isolotto a ovest della Mano di Sabbia sulla punta del "dito" in direzione nordest di Mano di Sabbia su un isolotto a sud della Mano di Sabbia su un isolotto vicino al confine sud della mappa

Dove trovare tutte le fiammelle dei Pendici Corona Leggende Pokémon Arceus, la mappa con la posizione di tutte le fiammelle dei Pendici Corona sul fianco sudovest della montagna, nei pressi dell'Arena Accogliluna sul fianco sud del pendio a nord della Piazza Preghiera nella discesa con le lapidi a est di Cresta Pietrinfila sopra a una roccia, sull'altura a nord della cascata, nella zona dove si trova il Rhyperior alfa al centro di un gruppo di pilastri che formano un cerchio, a est di Piazza Preghiera sopra l'entrata della Caverna Primitiva al centro del laghetto di Scarpate Scalande a nord di Sorgente Recondita, sopra una formazione rocciosa sulla cima di una formazione rocciosa a sudest di Sentiero Memordei alla fine del sentiero di Massiccio Rotolio, dopo il Golem alfa a sinistra della cascata sul fianco sudest della formazione rocciosa del Sentiero Memordei sopra una roccia nella Via dei Pellegrini sul fianco di un pendio, a nordest dell'entrata nord della Grotta Labirinto sopra una formazione rocciosa a nordovest del fiume di Fonte Folletto sul costone roccioso a est del fiume di Fonte Folletto sopra due cubi di roccia dentro la Cava degli Antichi (l'entrata e poco più a sud del punto segnato sulla mappa) sulla costa est del fiume, al confine sud della mappa sopra l'ingresso sud della Grotta Labirinto, tra le due cascate all'interno della Grotta Labirinto. Dall'entrata sud, girate a destra al primo bivio e al secondo, poi nuovamente a destra. Entrate in acqua con Basculegion e svoltate nuovamente a destra. Superate il tunnel e troverete la fiammella nell'area con il Crobat alfa.