Doctor Strange nel Multiverso della Follia: primo trailer italiano disponibile per il film Marvel

Marvel ha pubblicato il primo trailer dedicato a Doctor Strange nel Multiverso della Follia, in arrivo nelle sale italiane il 4 maggio 2022. Il video, che potete vedere qui sopra, è in italiano.

Il trailer italiano di Doctor Strange nel Multiverso della Follia si apre con il protagonista titolare che afferma: "Tutte le notti faccio lo stesso sogno e lì l'incubo ha inizio". Strange afferma poi di aver fatto tutto quello che doveva per proteggere il mondo, ma Wong gli spiega (non per la prima volta dovremmo dire) che non può controllare tutto.

Nel trailer vediamo la versione malvagia di Dr Strange, ma anche Wanda, che prosegue le proprie avventure dopo quando visto in Wandavision. La donna è ovviamente ancora legata a Visione e sembra avere un ruolo importante all'interno di questa nuova pellicola.

Il trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia si chiude ricordandoci che sarà disponibile nei cinema italiani il 4 maggio 2022, come già detto.

Abbiamo anche potuto scoprire, da non molto, la sinossi ufficiale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Diteci, cosa ne pensate di questo filmato? Chi credete che siano quelle figure che hanno "arrestato" il protagonista?