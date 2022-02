Overlord: il cosplay di Albedo di japp_leack è l'anime ma in 3D

Il mondo degli anime è da sempre una delle prime fonti di ispirazione per quanto riguarda i cosplay. Ogni periodo propone i propri anime di punta e spuntano nuovi cosplay, ma al tempo stesso non mancano alcune serie che continuano a essere apprezzare anche dopo tempo. Un esempio è Overlord, denso di personaggi di qualità. Ora, japp_leack ci propone il proprio cosplay di Albedo.

Albedo, in Overlord, è il capo dei custodi dei piani di Nazarick. Si tratta di un demone di tipo Succubus ed è uno dei primi personaggi che vengono presentati nella serie. Il personaggio, nell'anime, è esattamente identico a come appare in questo cosplay. japp_leack ha ricreato il personaggio in modo perfetto, con tutti i dettagli del costume al proprio posto, comprese le ali nere.

Se siete fan di japp_leack, nota anche come Alina Becker, dovete vedere il cosplay di Faye Valentine di japp_leack. Ecco poi il cosplay di Zelda in versione Gerudo di japp_leack. Come non citare inoltre il cosplay di Tsunade di Alina Becker. Chiudiamo con il cosplay di 2B di Alina Becker.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Albedo realizzato da japp_leack? Il personaggio dell'anime Overlord è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?