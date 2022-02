Cowboy Bepop: il cosplay di Faye Valentine di japp_leack è all'ennesima potenza

Cowboy Bepop è arrivato su Netflix, con pareri alquanto contrastanti. Il mondo dei cosplay, però, ha sfruttato l'occasione per rimettere in scena alcuni dei personaggi della serie, compresa Faye Valentine. Ora, japp_leack ci mostra la propria versione del cosplay di Faye Valentine, che è stata ricreata all'ennesima potenza.

Faye Valentine è stata ricreata in modo fedele dal cosplay di japp_leack, con tutti i dettagli al proprio posto. Il cosplay però non si limita al costume, in quanto nella fotografia è presente anche il cane di Cowboy Bepop, che per questo scatto mostra uno sguardo da vero cospiratore, pronto a mettere in piedi una rapina.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Faye Valentine realizzato da japp_leack? Pensate che sia di qualità, oppure avete visto versioni di livello superiore?